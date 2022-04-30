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1 час назад

В Молдавии заявили, что ситуация на Украине сблизила позиции Кишинева и Тирасполя

ТАСС

Позиции Молдавии и Приднестровья сблизились на фоне напряженности, связанной с ситуацией на Украине. Об этом заявил заместитель директора Бюро реинтеграции Молдавии Николай Цвятков в ходе прошедших политических дебатов, организованных информационным агентством IPN при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.

Ситуация на Украине сблизила позиции Кишинева и Тирасполя
Фото: МВД ПМРМВД ПМР

"Сегодня я могу сказать, что на самом деле диалог между Кишиневом и Тирасполем стал более конструктивным. Я не могу сказать, что он позитивнее и что ожидается светлое будущее, но я могу заверить вас, что сегодня диалог между Кишиневом и Тирасполем позволяет избежать увеличения рисков внутри страны", - цитирует в субботу Цвяткова молдавское издание Noi.

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Он отметил ограниченные возможности Приднестровья управлять рисками, которые могут возникнуть, если конфликт перекинется на его территорию.

"Когда мы говорим об их способности изолировать весь регион и полностью контролировать его, то это не так просто, как может показаться на первый взгляд", - отметил он, приведя в качестве примера ситуацию с пандемическим кризисом.

"Первые попытки региона самоизолироваться, в первую очередь от Молдавии, привели к серьезным последствиям как в социальном, экономическом, так и в медицинском плане. <...> Это является еще одним доказательством объективных возможностей региона и его структур", - сказал Цвятков. Он также отметил "осторожную реакцию" руководства Приднестровья в связи со спецоперацией России на Украине. "Почему это происходит? Потому, что они не такие уж и пророссийские? Или потому, что есть разные группы интересов? Я бы не стал недооценивать интересы некоторых украинских сторон в регионе и их возможности влиять на ситуацию в нем", - заметил молдавский чиновник.

На этой неделе в Приднестровье произошла серия терактов. Лидер непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что диверсии были произведены с территории Украины и издал указ о введении максимального уровня террористической угрозы, в соответствии с которым в регионе усилили меры безопасности.

В четверг Красносельский обсудил с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном и советником президента Дорином Речаном вопросы безопасности и гуманитарного сотрудничества. Прошедшие переговоры стали первыми на подобном уровне между Кишиневом и Тирасполем с момента избрания Майи Санду президентом Молдавии в конце 2020 года. Сама Санду после вступления в должность заявила, что не намерена встречаться с главой непризнанной республики. Ранее представители Тирасполя обвиняли Кишинев в отсутствии должной коммуникации и взаимопонимания в период ЧП между двумя берегами Днестра.

В мире,Николай Цвятков,Вадим Красносельский,
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