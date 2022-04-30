Ситуация на Украине сблизила позиции Кишинева и Тирасполя

"Первые попытки региона самоизолироваться, в первую очередь от Молдавии, привели к серьезным последствиям как в социальном, экономическом, так и в медицинском плане. <...> Это является еще одним доказательством объективных возможностей региона и его структур", - сказал Цвятков. Он также отметил "осторожную реакцию" руководства Приднестровья в связи со спецоперацией России на Украине. "Почему это происходит? Потому, что они не такие уж и пророссийские? Или потому, что есть разные группы интересов? Я бы не стал недооценивать интересы некоторых украинских сторон в регионе и их возможности влиять на ситуацию в нем", - заметил молдавский чиновник.