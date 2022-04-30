Украине предрекли «дорогую расплату» за военную помощь США

«Пускай сегодня (США — прим. «Ленты.ру») не требуют с Украины денег, но уверяю вас, все посчитают и потребуют. Потом полжизни еще платить, если будет кому платить. В любом случае кто-то будет правопреемником и полжизни будут выплачивать все эти деньги», — заявил эксперт.