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20 минут назад

В Китае описали «самый жесткий ответ» Москвы на санкции

Елена Прошина

Прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях является «самым жестким ответом» Москвы на санкции Запада, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на декана Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцяна в статье для «Хуаньцю шибао».

В Китае описали «самый жесткий ответ» Москвы на санкции
Фото: ТАССТАСС

«Россия с 27 апреля объявила о прекращении поставок в эти две страны. Это означает, что ранее выдвинутое Москвой требование об оплате газа в рублях начало действовать и на сегодняшний день считается самым жестким ответом на западные санкции», — следует из материала издания.

Как отмечает эксперт, кризис вокруг Украины привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, пострадавшего от эпидемии коронавируса. После начала кризиса изменилась структура цепочки поставок на международном рынке нефти и газа. В результате этого Россия начала искать новые каналы сбыта этих энергоресурсов, а Европа стала пытаться избавиться от российской нефтегазовой зависимости.

При этом для достижения эффективного замещения российских нефти и газа ЕС и США необходимо увеличить дополнительный импорт из Катара. Как отмечает Боцяна, при этом не налажена масштабная и стабильная инфраструктура с Западом.

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