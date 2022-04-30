Покинувшую "Азовсталь" женщину заподозрили в сходстве со снайпершей

Пользователи социальных сетей заподозрили Наталью Савину, которая покинула украинский завод «Азовсталь» в качестве мирной жительницы, в том, что она похожа на известную украинскую снайпершу Елену Белозерскую из Киева, сообщает «РЕН ТВ».

Фото: Соцсети Соцсети

Женщина с супругом и ребенком решила выйти с территории предприятия, где укрываются более двух тысяч боевиков запрещенной в России группировки «Азов». Михаил и Наталья трудятся на заводе. В бункере под одним из корпусов они провели вместе с маленькой дочерью около двух месяцев. На эвакуацию семья пошла, несмотря на запугивания со стороны националистов.

Несмотря на внешнее сходство с Еленой Белозерской эвакуировавшаяся женщина оказалась не снайпершей. Распространившаяся в интернете информация об этом оказалась фейком.

Однако на странице ее супруга были замечены фото, где он позирует с нацистской символикой и приветствием. Снимки датированы 2012 годом. В настоящее время российские специалисты выясняют, есть ли у мужчины какие-то связи с националистическими формированиями.