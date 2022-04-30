Зеленского поймала на лжи полиция Украины

Представитель полиции Киева Ирина Прянишникова в интервью украинскому изданию «Суспильне» опровергла слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы «братской могиле» с 900 телами гражданских в Киевской области. По ее словам, у правоохранительных органов таких данных нет.

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«В полиции Киевской области нет информации о братской могиле с 900 телами гражданских», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания.

По словам Прянишниковой, Зеленский «оговорился или имел в виду общую статистику по погибшим».