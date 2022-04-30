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51 минуту назад

Зеленского поймала на лжи полиция Украины

Ura.Ru

Представитель полиции Киева Ирина Прянишникова в интервью украинскому изданию «Суспильне» опровергла слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы «братской могиле» с 900 телами гражданских в Киевской области. По ее словам, у правоохранительных органов таких данных нет.

Зеленского поймала на лжи полиция Украины
Фото: ТАССТАСС

«В полиции Киевской области нет информации о братской могиле с 900 телами гражданских», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания.

По словам Прянишниковой, Зеленский «оговорился или имел в виду общую статистику по погибшим».

Ранее Зеленский в интервью польским СМИ заявил, что в Киевской области якобы было найдено массовое захоронение с приблизительно 900 гражданскими.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так они пытались выдать видео из США за удары по ВС РФ. Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ публикацию назвали «постановкой киевского режима».

В мире,Ирина Прянишникова,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,
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