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30 минут назад

Белый дом призвал американских наемников не ехать на Украину

Вероника Полынина

Белый дом призвал американских граждан не ехать на Украину наемниками. С таким призывом выступила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя гибель на Украине американца Уилли Джозефа Кэнсела.

Белый дом призвал американских наемников не ехать на Украину
Фото: ReutersReuters

«Мы знаем, что люди хотят помочь, но мы призываем американцев найти другие способы это сделать вместо того, чтобы ездить на Украину и воевать там. Это зона боевых действий», - сказала Псаки, ее слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что администрация президента уже несколько месяцев советует гражданам страны не ездить на Украину «ни по каким причинам».

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Псаки выразила соболезнования родным Джозефа Кэнсела, сообщив при этом, что официальных подтверждений его гибели по правительственным каналам Белому дому не поступало.

«У нас нет официального подтверждения, хотя мы видели сообщения, но официального процесса по правительственным каналам не было, так что я не могу говорить ни о каких дополнительных деталях о нем сверх этого», - сказала Псаки.

Ранее в пятницу телеканал CNN сообщил о гибели на Украине 22-летнего американского наемника Джозефа Кэнсела. Сообщалось, что американец погиб 25 апреля, его тело до сих пор не нашли. Кэнсел служил в частной военной компании и прибыл на Украину через Польшу в составе добровольцев «из самых разных стран». Ранее он служил в морской пехоте США, а на момент подписания контракта с ЧВК работал охранником в исправительном учреждении штата Теннесси.

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