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36 минут назад

В США может появиться свое «министерство правды»

Елена Прошина

Министерство внутренней безопасности США заявило о планах по созданию «Совета по борьбе с дезинформацией». Об этом в своей авторской колонке для National Review сообщил Дэвид Харшаньи. Ее перевод приводит «ИноСМИ».

В США может появиться свое «министерство правды»
Фото: globallookpressgloballookpress

Харшаньи отметил, что речь идет о борьбе с российской дезинформацией. Возглавит же новое ведомство при администрации президента США Джо Байдена, по его словам, «научный сотрудник по дезинформации» Нина Янкович.

«Пришла она, как и следовало ожидать, из аналитического центра имени Вудро Вильсона. При этом Майоркас (министр внутренней безопасности США) – такой же источник неправды, как и сам Вильсон – не удосужился объяснить, какие такие конституционные полномочия дают ему право контролировать речи сограждан», — возмутился Харшаньи.

Он также добавил, что «США — не Европа, где государство вольно диктовать, что можно говорить, а что нет». По словам Харшаньи, особенно показательным является, что «арбитры правды», на протяжении пяти лет носящиеся со «смехотворными теориями об иностранном вмешательстве под соусом борьбы с российской дезинформацией», лгут и замалчивают неудобные новости, которые могут подорвать их шансы на выборах. В качестве примера он привел историю с ноутбуком Хантера Байдена.

«Ни реальная дезинформация, ни даже "разжигание ненависти" — не удел правительства. Если какой-нибудь поклонник Путина заявит вам, что День выборов — 20 ноября, а евреи должны быть лишены избирательных прав, ваша обязанность его проигнорировать, а никак не разбираться, что допустимо, а что нет», — подчеркнул Харшаньи.

Он уверен, что государственная монополия на «истину» не только опасна, но и смехотворна. Свое заявление он объяснил «авторитарностью» данной меры и отсутствием доверия к тем, кто «берется за эту работу».

В мире,Нина Янкович,Джозеф Байден,Владимир Путин,Департамент внутренней безопасности США,Администрация США,
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