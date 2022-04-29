Жителям Херсона начали выплачивать пенсии в рублях

Руководитель временной военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо рассказал, что жителям Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях. Об этом сообщает
Telegram-канал «Известий».
Сальдо уточнил, что процесс пока организовали в Геническом и Новотроицком районах. Также, по его словам, никакого референдума на территории области не планируется.
«Историю с подготовкой к референдуму придумали в Киеве для провокации. Сейчас ХО — это область в составе Украины, которая находится под контролем Российской Федерации», — сказал Сальдо.
Напомним, что Херсон перешел под полный контроль ВС РФ 14 марта. Позже власти региона объявили о переходе на российский рубль. Решение начнет действовать 1 мая, в общем весь процесс займет до четырех месяцев.