Жителям Херсона начали выплачивать пенсии в рублях

Руководитель временной военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо рассказал, что жителям Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях. Об этом сообщает

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Telegram-канал «Известий».

Сальдо уточнил, что процесс пока организовали в Геническом и Новотроицком районах. Также, по его словам, никакого референдума на территории области не планируется.

«Историю с подготовкой к референдуму придумали в Киеве для провокации. Сейчас ХО — это область в составе Украины, которая находится под контролем Российской Федерации», — сказал Сальдо.