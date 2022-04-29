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38 минут назад

Алиев поддержал территориальную целостность Украины

Вероника Полынина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, но считает, что принципы международного права должны быть одинаковы для всех.

Алиев открыто поддержал территориальную целостность Украины
Фото: ТАССТАСС

По словам Алиева, международное сообщество избирательно относилось к Азербайджану в вопросе его территориальной целостности в ситуации с Нагорным Карабахом.

«Еще до событий в Украине международное сообщество всегда, в очень открытой форме, поддерживало территориальную целостность Грузии и Молдовы. Но, когда дело доходило до нас, посыл был следующий: «заключите мирный договор с Арменией», - цитирует Алиева «Интерфакс».

Он отметил, что после заключения мирного соглашения в 2020 году те же люди, которые называли Карабах армянским, стали говорить: «Карабах – это Азербайджан».

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По его словам, хорошие отношения с Россией не мешают Азербайджану открыто заявлять о поддержке территориальной целостности Украины, поскольку «принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства».

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом», - заявил Алиев.

В мире,Ильхам Алиев,
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