Алиев открыто поддержал территориальную целостность Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, но считает, что принципы международного права должны быть одинаковы для всех.

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По словам Алиева, международное сообщество избирательно относилось к Азербайджану в вопросе его территориальной целостности в ситуации с Нагорным Карабахом.

«Еще до событий в Украине международное сообщество всегда, в очень открытой форме, поддерживало территориальную целостность Грузии и Молдовы. Но, когда дело доходило до нас, посыл был следующий: «заключите мирный договор с Арменией», - цитирует Алиева «Интерфакс».

Он отметил, что после заключения мирного соглашения в 2020 году те же люди, которые называли Карабах армянским, стали говорить: «Карабах – это Азербайджан».

По его словам, хорошие отношения с Россией не мешают Азербайджану открыто заявлять о поддержке территориальной целостности Украины, поскольку «принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства».