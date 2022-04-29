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48 минут назад

Макрон решил позвонить Зеленскому

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует вечером 29 апреля провести телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Макрон решил позвонить Зеленскому
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я переговорю с президентом Зеленским сегодня вечером. Ситуация по-прежнему вызывает у нас беспокойство», - сказал Макрон во время своей поездки в департамент Верхние Пиренеи на юго-западе Франции.

Также французский лидер добавил, что необходимо избежать эскалации ситуации.

Ранее официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что Макрон не исключает возможность визита на Украину. Однако президент Франции считает, что пока не время для такой поездки.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,
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