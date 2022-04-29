Макрон решил позвонить Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует вечером 29 апреля провести телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.
«Я переговорю с президентом Зеленским сегодня вечером. Ситуация по-прежнему вызывает у нас беспокойство», - сказал Макрон во время своей поездки в департамент Верхние Пиренеи на юго-западе Франции.
Также французский лидер добавил, что необходимо избежать эскалации ситуации.
Ранее официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что Макрон не исключает возможность визита на Украину. Однако президент Франции считает, что пока не время для такой поездки.