Деятели культуры призвали Шольца не отправлять Киеву тяжелые вооружения

Немецкие деятели культуры обратились к канцлеру Олафу Шольцу с открытым письмом, в котором призвали не поставлять Украине тяжелые вооружения. Письмо, которое подписали 28 режиссеров, актеров, журналистов и артистов, опубликовал журнал Emma.

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Среди подписавших письмо - режиссер Андреас Дрезен, актер Ларс Айдингер, немецкая писательница и философ Свенья Фласпёлер, журналистка Алиса Шварцер и бард Райнхард Май.

В письме отмечается, что деятели культуры оценили то, как Шольц до сих пор тщательно оценивал риски, в том числе риск выхода конфликта за пределы Украины и риск начала Третьей мировой войны.

«Поэтому мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и больше не будете поставлять тяжелое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно. Наоборот, мы призываем вас сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня; компромисса, который могут принять обе стороны», - подчеркнули деятели культуры.

Они отметили, что считают действия России нарушением норм международного права и «разделяют убеждение в том, что фундаментальная политическая и моральная обязанность - оказывать сопротивление агрессии».

«Но все, что отсюда можно вывести, имеет свои пределы», - подчеркивается в письме.

Поставка большого количества тяжелого вооружения может сделать саму Германию участницей конфликта, заявили деятели культуры. В таком случае «российская контратака может спровоцировать необходимость помощи по договору НАТО, а вместе с ней и непосредственную опасность мировой войны».

28 апреля Бундестаг одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения. За это проголосовали 586 из 693 присутствовавших депутатов, сто были против, семеро воздержались.