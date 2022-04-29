Деятели культуры призвали Шольца не отправлять Киеву тяжелые вооружения

Немецкие деятели культуры обратились к канцлеру Олафу Шольцу с открытым письмом, в котором призвали не поставлять Украине тяжелые вооружения. Письмо, которое подписали 28 режиссеров, актеров, журналистов и артистов, опубликовал журнал Emma.
Среди подписавших письмо - режиссер Андреас Дрезен, актер Ларс Айдингер, немецкая писательница и философ Свенья Фласпёлер, журналистка Алиса Шварцер и бард Райнхард Май.
В письме отмечается, что деятели культуры оценили то, как Шольц до сих пор тщательно оценивал риски, в том числе риск выхода конфликта за пределы Украины и риск начала Третьей мировой войны.
«Поэтому мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и больше не будете поставлять тяжелое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно. Наоборот, мы призываем вас сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня; компромисса, который могут принять обе стороны», - подчеркнули деятели культуры.
Они отметили, что считают действия России нарушением норм международного права и «разделяют убеждение в том, что фундаментальная политическая и моральная обязанность - оказывать сопротивление агрессии».
«Но все, что отсюда можно вывести, имеет свои пределы», - подчеркивается в письме.
Поставка большого количества тяжелого вооружения может сделать саму Германию участницей конфликта, заявили деятели культуры. В таком случае «российская контратака может спровоцировать необходимость помощи по договору НАТО, а вместе с ней и непосредственную опасность мировой войны».
28 апреля Бундестаг одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения. За это проголосовали 586 из 693 присутствовавших депутатов, сто были против, семеро воздержались.
За неделю до этого немецкие общественные деятели написали открытое письмо Шольцу с призывом прекратить поставки оружия на Украину. Авторы письма предупредили о неконтролируемой эскалации на Украине, которая грозит миру непредсказуемыми последствиями.