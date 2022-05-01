Президент Грузии попросила США о большей политической поддержке из-за Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси не просит расширения военной помощи со стороны США, однако нуждается в большей политической поддержке от Вашингтона в свете событий на Украине. Соответствующее заявление она сделала в беседе c американской газетой The Hill, передает РИА "Новости".
По словам главы государства, западные партнеры Грузии не должны забывать о ее стране.
"Мы говорим сегодня не о расширении военной помощи..., но о проявлении большей политической поддержки Грузии и Молдавии", - сказала она.
Политик отметила, что желает видеть больше упоминаний Грузии в заявлениях властей Соединенных Штатов, указав, что это стало бы "важным сигналом Москве". Также Зурабишвили подчеркнула, что грузинское государство не собирается отказываться от своих устремлений в НАТО, так как хочет гарантий безопасности.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что члены НАТО поступили правильно, отказав Украине и Грузии в приеме в организацию. Североатлантический на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО". В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.