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1 час назад

Президент Грузии попросила США о большей политической поддержке из-за Украины

Газета.Ruиещё 2

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси не просит расширения военной помощи со стороны США, однако нуждается в большей политической поддержке от Вашингтона в свете событий на Украине. Соответствующее заявление она сделала в беседе c американской газетой The Hill, передает РИА "Новости".

Президент Грузии попросила США о большей политической поддержке из-за Украины
Фото: ReutersReuters

По словам главы государства, западные партнеры Грузии не должны забывать о ее стране.

"Мы говорим сегодня не о расширении военной помощи..., но о проявлении большей политической поддержки Грузии и Молдавии", - сказала она.

Политик отметила, что желает видеть больше упоминаний Грузии в заявлениях властей Соединенных Штатов, указав, что это стало бы "важным сигналом Москве". Также Зурабишвили подчеркнула, что грузинское государство не собирается отказываться от своих устремлений в НАТО, так как хочет гарантий безопасности.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что члены НАТО поступили правильно, отказав Украине и Грузии в приеме в организацию. Североатлантический на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО". В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

В мире,Олаф Шольц,Саломе Зурабишвили,Верховная Рада,НАТО,
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