Президент Грузии попросила США о большей политической поддержке из-за Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси не просит расширения военной помощи со стороны США, однако нуждается в большей политической поддержке от Вашингтона в свете событий на Украине. Соответствующее заявление она сделала в беседе c американской газетой The Hill, передает РИА "Новости".

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По словам главы государства, западные партнеры Грузии не должны забывать о ее стране.

"Мы говорим сегодня не о расширении военной помощи..., но о проявлении большей политической поддержки Грузии и Молдавии", - сказала она.

Политик отметила, что желает видеть больше упоминаний Грузии в заявлениях властей Соединенных Штатов, указав, что это стало бы "важным сигналом Москве". Также Зурабишвили подчеркнула, что грузинское государство не собирается отказываться от своих устремлений в НАТО, так как хочет гарантий безопасности.