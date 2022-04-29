В Новой Зеландии поблагодарили Россию за отпор НАТО

НАТО всегда хотело окружить Россию, заявил экс-замминистра иностранных дел и министр по разоружению и контролю над вооружениями Новой Зеландии Мэт Робсон. Он также поблагодарил России, что та дает отпор альянсу. Об этом пишут «Известия».

Фото: Reuters Reuters

«Я со своими друзьями и коллегами должен сказать спасибо России за то, что она говорит НАТО: "Нет, вы к нам не придете". Россия остановила Наполеона, перенесла революцию, Вторую мировую войну. Сейчас НАТО пытается зажать ее в своих границах, посмотрите на Югославию», — сказал Робсон.

Дипломат также подчеркнул, что США спонсируют конфликт на Украине. Кроме того, Вашингтон размещает военные базы в разных странах, но при этом называют Россию и Китай агрессорами. По мнению Робсона, это нонсенс называть эти страны мировыми агрессорами. Политик также добавил, что Америка по всему миру распространила свое военное влияние.