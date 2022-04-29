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20 минут назад

В Новой Зеландии поблагодарили Россию за отпор НАТО

Елена Прошина

НАТО всегда хотело окружить Россию, заявил экс-замминистра иностранных дел и министр по разоружению и контролю над вооружениями Новой Зеландии Мэт Робсон. Он также поблагодарил России, что та дает отпор альянсу. Об этом пишут «Известия».

В Новой Зеландии поблагодарили Россию за отпор НАТО
Фото: ReutersReuters

«Я со своими друзьями и коллегами должен сказать спасибо России за то, что она говорит НАТО: "Нет, вы к нам не придете". Россия остановила Наполеона, перенесла революцию, Вторую мировую войну. Сейчас НАТО пытается зажать ее в своих границах, посмотрите на Югославию», — сказал Робсон.

Дипломат также подчеркнул, что США спонсируют конфликт на Украине. Кроме того, Вашингтон размещает военные базы в разных странах, но при этом называют Россию и Китай агрессорами. По мнению Робсона, это нонсенс называть эти страны мировыми агрессорами. Политик также добавил, что Америка по всему миру распространила свое военное влияние.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала расширить НАТО на весь мир. По ее мнению, это решит все мировые проблемы. При этом она не считает, что в альянс нужно принимать всех желающих. Речь идет о «глобальном видении» и готовности решать мировые угрозы.

В мире,НАТО,
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