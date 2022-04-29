В Китае обвинили Лондон в попытках столкнуть КНР и НАТО

Прозвучавшие от министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призывы к Североатлантическому альянсу становиться «более глобальным» являются все более настойчивыми попытками Лондона расширить границы ответственности организации. Об этом в своей редакционной статье пишет влиятельный китайский ресурс Global times.
В китайской редакции обратили внимание, что ремарка британской чиновницы прозвучала как раз в тот момент, когда внутри НАТО обсуждаются новые задачи блока. В том числе, идет дискуссия относительно того, как реагировать на «угрозу в сфере безопасности», исходящую из Индо-Тихоокеанского региона.
Тема присутствия НАТО в Азии резко обострилась с момента начала российской спецоперации на Украине. Западные политики настойчиво принялись увязывать украинскую ситуацию с Тайванем, пытаясь разыгрывать эту «карту» для сдерживания Китая.
В этом вопросе Великобритания проявила особую активность. Частично это можно объяснить тем фактом, что британские политики позволяют себе больше агрессивности в высказываниях, чем представители США или Евросоюза, пишет газета. Более того, в ряде случае риторика Лондона стала приобретать откровенно пренебрежительный и высокомерный характер и стала напоминать подходы Британской империи, «над которой никогда не заходило солнце».
Однако сейчас мировая ситуация изменилась, и Великобритания не является уже безусловным гегемоном, как это было раньше. Поэтому Лондон прибегает к другим приемам, например, продвигая теорию о превосходстве англо-саксонской цивилизации, подчеркивается в статье.