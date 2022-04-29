Прекращение поставок газа из России привело к расколу в Болгарии

Решение России прекратить поставки газа в Болгарию обозначило политический раскол между президентом и правительством страны. Об этом пишет болгарское издание «Дневник».

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31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, в рублях. Согласно документу, для приобретения газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в российских банках. 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки болгарской компании «Булгаргаз» в связи с отказом платить в рублях.

После этого президент Болгарии Румен Радев резко высказался по поводу позиции правительства.

«Я давно призывал к бережному и ответственному отношению Болгарии к [украинскому] конфликту, от которого напрямую зависит благополучие и жизнь болгар», - заявил президент.

Он также напомнил, что от поставок газа из России отключены только Болгария и Польша, а Германия и Австрия получают топливо, и поинтересовался, чьим же интересам служит кабинет министров.

В свою очередь бывший премьер-министр страны Бойко Борисов высказал мнение, что правительство намеренно отказывается от российского газа, чтобы отмывать деньги через цепочку посредников.