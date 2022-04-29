Прекращение поставок газа из России привело к расколу в Болгарии

Решение России прекратить поставки газа в Болгарию обозначило политический раскол между президентом и правительством страны. Об этом пишет болгарское издание «Дневник».
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, в рублях. Согласно документу, для приобретения газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в российских банках. 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки болгарской компании «Булгаргаз» в связи с отказом платить в рублях.
После этого президент Болгарии Румен Радев резко высказался по поводу позиции правительства.
«Я давно призывал к бережному и ответственному отношению Болгарии к [украинскому] конфликту, от которого напрямую зависит благополучие и жизнь болгар», - заявил президент.
Он также напомнил, что от поставок газа из России отключены только Болгария и Польша, а Германия и Австрия получают топливо, и поинтересовался, чьим же интересам служит кабинет министров.
В свою очередь бывший премьер-министр страны Бойко Борисов высказал мнение, что правительство намеренно отказывается от российского газа, чтобы отмывать деньги через цепочку посредников.
В то же время лидеры крупнейшей партии правящей коалиции — «Продолжаем перемены», премьер-министр Кирил Петков и вице-премьер Асен Василев, настаивают, что никаких посредников не будет, а поставки топлива в страну будут организованы по прямым контрактам из альтернативных источников — Греции и Турции.