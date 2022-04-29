В США не смогли обвинить Россию в использовании химоружия

США не смогли подтвердить факт того, что Россия применила химическое оружие в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

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«Но что касается применения химического оружия, я думаю, что здесь можно сказать, что мы еще не подтвердили факт применения, но это то, на чем мы весьма сосредоточены», — ответил Энтони Блинкен на соответствующий вопрос конгрессмена Адама Кинзингера, передает РЕН ТВ. Госсекретарь добавил, что США крайне внимательно изучают информацию о возможном применении химоружия.

Блинкен пообещал Кинзингеру, что позже предоставит ему полную информацию о применении химоружия на Украине, которое приписывают РФ. Детали этого вопроса должны обсуждаться «за закрытыми дверями», заключил он.

Ранее пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс высказался о возможности использования Россией химоружия из-за якобы неудач в ходе спецоперации на Украине, передает «Царьград». В российском посольстве в США заявили, что у Госдепа нет соответствующих доказательств, чтобы делать такое обвинение.