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34 минуты назад

В США не смогли обвинить Россию в использовании химоружия

Ura.Ru

США не смогли подтвердить факт того, что Россия применила химическое оружие в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

В США не смогли обвинить Россию в использовании химоружия
Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Андреев © URA.RU

«Но что касается применения химического оружия, я думаю, что здесь можно сказать, что мы еще не подтвердили факт применения, но это то, на чем мы весьма сосредоточены», — ответил Энтони Блинкен на соответствующий вопрос конгрессмена Адама Кинзингера, передает РЕН ТВ. Госсекретарь добавил, что США крайне внимательно изучают информацию о возможном применении химоружия.

Блинкен пообещал Кинзингеру, что позже предоставит ему полную информацию о применении химоружия на Украине, которое приписывают РФ. Детали этого вопроса должны обсуждаться «за закрытыми дверями», заключил он.

Ранее пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс высказался о возможности использования Россией химоружия из-за якобы неудач в ходе спецоперации на Украине, передает «Царьград». В российском посольстве в США заявили, что у Госдепа нет соответствующих доказательств, чтобы делать такое обвинение.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. Недавно появилась информация о том, что Россия якобы применила в Мариуполе химическое оружие. В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить эти заявления. РФ сообщала об уничтожении всех запасов химического оружия еще в 2017 году.

В мире,Адам Кинзингер,Нед Прайс,Энтони Блинкен,Владимир Путин,Госдеп США,Пентагон,
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