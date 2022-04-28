США изучают возможность конфискации активов РФ

Юристы администрации США изучают возможность конфискации блокированных в связи с санкциями Запада активов ЦБ РФ . Об этом сообщил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен , выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США .

Ему был задан вопрос о том, может ли администрация США рассмотреть возможность конфискации не только активов российских бизнесменов, против которых были введены санкции, но также и ЦБ РФ.