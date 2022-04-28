Польша ответила на сообщения о планах установить контроль над западом Украины

Заявления о подготовке Польши к установлению военно-политического контроля над западной частью Украины являются ложными. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщает «МК».

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По словам чиновника, Варшава не собирается брать под контроль западные регионы Украины. Подобная информация, по мнению Жарина, распространяется с целью подрыва существующего сотрудничества Польши и Украины.

Напомним, что ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Варшава и Вашингтон обсуждают введение на Западную Украину польских военных для установления контроля над территорией. По его словам, это похоже на попытку распределения зон влияния после Первой мировой войны. Нарышкин не исключил, что к Польше на добровольной основе могут присоединиться другие государства, однако все действия будут проводится без санкции НАТО.