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37 минут назад

На Украине заявили о начале подготовки к эвакуации гражданских из «Азовстали»

Lenta.ruиещё 6

Вице-премьер Украины Ирина Верещук после встречи президента страны Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявила о начале подготовке к эвакуации гражданских с территории завода «Азовсталь». Об этом сообщает ТАСС.

На Украине заявили о начале подготовки к эвакуации гражданских из «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из "Азовстали". Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию», — заявила Верещук.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой в Киеве.

27 апреля в ООН сообщили, что управление организации по гуманитарным вопросам провело контакты с Россией и Украиной и сформировало команду для подготовки к операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

В мире,Ирина Верещук,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,ООН,
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