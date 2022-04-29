В России высмеяли закупку Польшей газа через Германию

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял закупку Польшей российского газа через Германию.

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По его словам, это противоречит заявлениям Варшавы. Он отметил, что власти Польши после своего отказа от российского газа заказали по реверсу из Германии те же объемы «голубого топлива», что и получала из России.

«При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть?А Германии тем более теперь нужен газ из России, а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит», — написал сенатор.

Россия прекратила прямые поставки в Польшу и Болгарию 27 апреля, после того как обе страны отказались переводить газовые контракты на рублевую форму оплаты. Транзит через них продолжается в прежнем порядке, в случае незаконного отбора его сократят на тот же объем.