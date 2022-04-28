Британия присоединилась к запрету проведения «Бессмертного полка»

«У нас в Великобритании запретили не то что само шествие, но даже возложение цветов и венков к мемориалу в Лондоне. У нас в Ирландии отозвано согласие на проведение шествия, у нас, что удивительно, в Казахстане власти против проведения мирного шествия «Бессмертного полка». Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия «Бессмертного полка», но даже возложить традиционные цветы к мемориалу «Дух Эльбы», – рассказал он на конференции МИА «Россия сегодня», передает РИА «Новости».