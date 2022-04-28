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1 час назад

Британия присоединилась к запрету проведения «Бессмертного полка»

Деловая газета "Взгляд"

США и Великобритания запретили проведение «Бессмертного полка», заявил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер ордена святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

Британия присоединилась к запрету проведения «Бессмертного полка»
Фото: ТАССТАСС

«У нас в Великобритании запретили не то что само шествие, но даже возложение цветов и венков к мемориалу в Лондоне. У нас в Ирландии отозвано согласие на проведение шествия, у нас, что удивительно, в Казахстане власти против проведения мирного шествия «Бессмертного полка». Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия «Бессмертного полка», но даже возложить традиционные цветы к мемориалу «Дух Эльбы», – рассказал он на конференции МИА «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что США по рекомендации госдепартамента отменили проведение торжественной церемонии в память встречи советских и американских солдат на Эльбе, запретив также и акцию «Бессмертный полк».

В мире,Сергей Макаров,Госдеп США,
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