Бывший помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что Штаты забыли о собственных интересах и оказались «в рабстве» у Украины, как ранее становились рабами многих других стран. Об этом сообщает The American Conservative.

Бэндоу отметил, что администрация Джо Байдена делает все возможное для Украины, наращивает поставки оружия Киеву и «смещает свои цели с помощи Украине на ослабление России».

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По мнению Бэндоу, даже после того, как США стали сверхдержавой и самым могущественным государством в мире, они все равно оказались в рабстве у других наций и других правительств.

«Такие разные страны, как Великобритания, Саудовская Аравия, Израиль, Тайвань, ОАЭ, Грузия и некоторые страны Восточной Европы, влияли на критическую политику США в своих интересах. Как правило, они добивались особой благосклонности как «союзники», заставляли Америку относиться к их противникам как к ее собственным врагам. Сегодня подобное явление происходит с Украиной», - заявил он.

Бэндоу напомнил о «Прощальном послании» первого президента США Джорджа Вашингтона. В нем тот предупредил своих соотечественников, что «нет ничего важнее, чем исключить постоянные, закоренелые антипатии к отдельным нациям и страстную привязанность к другим; вместо этого следует культивировать справедливые и дружеские чувства ко всем».

«Нация, которая питает по отношению к другой привычную ненависть или привычную привязанность, является в какой-то степени рабом. Она раб своей враждебности или своей привязанности, чего достаточно, чтобы увести ее в сторону от ее долга и ее интересов», - отмечал Вашингтон.

По мнению Бэндоу, российско-украинский конфликт соответствует анализу Вашингтона.

«Поддержка США должна быть ограничена признанием того, что Украина не важна для американской безопасности. Любая помощь должна быть такой, чтобы можно было избежать конфликта с Россией», - подчеркнул он.

Бэндоу отметил, что обычный конфликт с Россией - плохое решение, а обмен ядерными ударами стал бы катастрофой. Он заявил, что последние заявления главы МИД России Сергей Лавров звучат «зловеще».

Лавров 25 апреля заявил, что угроза ядерной войны реальна.