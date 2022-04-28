Помощник Рейгана: США оказались в рабстве у Украины

Бывший помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что Штаты забыли о собственных интересах и оказались «в рабстве» у Украины, как ранее становились рабами многих других стран. Об этом сообщает The American Conservative.
Бэндоу отметил, что администрация Джо Байдена делает все возможное для Украины, наращивает поставки оружия Киеву и «смещает свои цели с помощи Украине на ослабление России».
По мнению Бэндоу, даже после того, как США стали сверхдержавой и самым могущественным государством в мире, они все равно оказались в рабстве у других наций и других правительств.
«Такие разные страны, как Великобритания, Саудовская Аравия, Израиль, Тайвань, ОАЭ, Грузия и некоторые страны Восточной Европы, влияли на критическую политику США в своих интересах. Как правило, они добивались особой благосклонности как «союзники», заставляли Америку относиться к их противникам как к ее собственным врагам. Сегодня подобное явление происходит с Украиной», - заявил он.
Бэндоу напомнил о «Прощальном послании» первого президента США Джорджа Вашингтона. В нем тот предупредил своих соотечественников, что «нет ничего важнее, чем исключить постоянные, закоренелые антипатии к отдельным нациям и страстную привязанность к другим; вместо этого следует культивировать справедливые и дружеские чувства ко всем».
«Нация, которая питает по отношению к другой привычную ненависть или привычную привязанность, является в какой-то степени рабом. Она раб своей враждебности или своей привязанности, чего достаточно, чтобы увести ее в сторону от ее долга и ее интересов», - отмечал Вашингтон.
По мнению Бэндоу, российско-украинский конфликт соответствует анализу Вашингтона.
«Поддержка США должна быть ограничена признанием того, что Украина не важна для американской безопасности. Любая помощь должна быть такой, чтобы можно было избежать конфликта с Россией», - подчеркнул он.
Бэндоу отметил, что обычный конфликт с Россией - плохое решение, а обмен ядерными ударами стал бы катастрофой. Он заявил, что последние заявления главы МИД России Сергей Лавров звучат «зловеще».
Лавров 25 апреля заявил, что угроза ядерной войны реальна.
«Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная. Ее нельзя недооценивать», - сказал он.