Восстановление контроля властей Украины над Херсонской областью, которая была освобождена российскими военными, невозможно. Такое мнение выразил зампредседателя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

"Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно", - заявил Стремоусов агентству РИА Новости.

Политик отметил, что украинским властям не удастся навязать свою политику жителям региона.Он также опроверг информацию о готовящемся наступлении ВСУ.