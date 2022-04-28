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1 час назад

Власти Херсонской области исключили ее возвращение под контроль Украины

Российская Газетаиещё 10

Восстановление контроля властей Украины над Херсонской областью, которая была освобождена российскими военными, невозможно. Такое мнение выразил зампредседателя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

В Херсонской области исключили возвращение под контроль Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно", - заявил Стремоусов агентству РИА Новости.

Политик отметил, что украинским властям не удастся навязать свою политику жителям региона.Он также опроверг информацию о готовящемся наступлении ВСУ.

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