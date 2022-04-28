Премьер Польши раскритиковал ФРГ из-за "Северного потока - 2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Берлин, назвав «запоздалым» изменение позиции Германии по вопросу о российском трубопроводе «Северный поток – 2», сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.
«Резкое изменение курса в германской политике было запоздалым», — заявил Моравецкий. Он напомнил, что решение о газопроводе было принято после воссоединения Крыма с Россией и событий 2014 года на востоке Украины.
«Я говорю: лучше поздно, чем никогда!», — отметил премьер. Моравецкий добавил, что у поляков «никогда не было иллюзий относительно последствий политики» Москвы. Глава польского правительства ожидает от властей Германии дальнейших поставок оружия и оказания финансовой поддержки Украине, а также введения антироссийских санкций.
«Оружие, которое можно сразу же использовать, без многомесячной подготовки. Санкции, которые действуют мгновенно, даже если мы проживем несколько месяцев с ограничениями. Мы не должны сейчас отступать», — считает премьер.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ошибкой свою поддержку проекта «Северный поток – 2». Экс-глава МИД и бывший министр экономики Зигмар Габриэль также считает, что прежние власти Германии совершили ошибку в ситуации с проектом строительства трубопровода.