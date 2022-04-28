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27 минут назад

Премьер Польши подверг ФРГ критике за несвоевременную реакцию на "Северный поток - 2"

Елена Прошина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Берлин, назвав «запоздалым» изменение позиции Германии по вопросу о российском трубопроводе «Северный поток – 2», сообщает ТАСС со ссылкой на Bild.

Премьер Польши раскритиковал ФРГ из-за "Северного потока - 2"
Фото: ReutersReuters

«Резкое изменение курса в германской политике было запоздалым», — заявил Моравецкий. Он напомнил, что решение о газопроводе было принято после воссоединения Крыма с Россией и событий 2014 года на востоке Украины.

«Я говорю: лучше поздно, чем никогда!», — отметил премьер. Моравецкий добавил, что у поляков «никогда не было иллюзий относительно последствий политики» Москвы. Глава польского правительства ожидает от властей Германии дальнейших поставок оружия и оказания финансовой поддержки Украине, а также введения антироссийских санкций.

«Оружие, которое можно сразу же использовать, без многомесячной подготовки. Санкции, которые действуют мгновенно, даже если мы проживем несколько месяцев с ограничениями. Мы не должны сейчас отступать», — считает премьер.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ошибкой свою поддержку проекта «Северный поток – 2». Экс-глава МИД и бывший министр экономики Зигмар Габриэль также считает, что прежние власти Германии совершили ошибку в ситуации с проектом строительства трубопровода.

В мире,Матеуш Моравецкий,Франк-Вальтер Штайнмайер,Зигмар Габриэль,
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