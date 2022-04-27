Гривач: ЕС лишился шансов оспорить в Стокгольмском арбитраже оплату газа за рубли из-за поддержки Украины

«И сейчас все идет дальше. После всех эмбарго не стоило иметь какие-то иллюзии, что мы должны хранить эти контракты и полностью им соответствовать. Переход на рубли – это попытка защитить текущие интересы, потому что были идеи в любой момент ограничить поступление платежей. А когда фон дер Ляйен (председатель Еврокомиссии) говорит, что ЕС будет отказываться от российского газа, какие долгосрочные контракты?» — добавил Гривач.