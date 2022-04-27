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8 минут назад

Гривач: ЕС лишился шансов оспорить в Стокгольмском арбитраже оплату газа за рубли из-за поддержки Украины

Елена Прошина

Евросоюз не сможет оспорить требование России об оплате газа рублями в Стокгольмском арбитраже из-за поддержки Украины. Об этом в эфире телеканала «РБК» заявил замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Его слова приводит «Экономика Сегодня».

Гривач: ЕС лишился шансов оспорить в Стокгольмском арбитраже оплату газа за рубли из-за поддержки Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Система была подорвана, когда приняли политически мотивированное решение в Стокгольме по Украине, где сказали, что она не могла платить за газ, потому что она бедненькая, а на "Газпром" навесили штраф, который не был предусмотрен долгосрочным контрактом на транзит. Это чистая политика», — сказал Гривач.

Он отметил, что данное решение нарушило контрактные условия, сделав политику определяющим фактором газовых споров, а значит Европа сама лишила себя возможности защищаться ими в тяжбах с «Газпромом».

«И сейчас все идет дальше. После всех эмбарго не стоило иметь какие-то иллюзии, что мы должны хранить эти контракты и полностью им соответствовать. Переход на рубли – это попытка защитить текущие интересы, потому что были идеи в любой момент ограничить поступление платежей. А когда фон дер Ляйен (председатель Еврокомиссии) говорит, что ЕС будет отказываться от российского газа, какие долгосрочные контракты?» — добавил Гривач.

По его мнению, европейский рынок окончательно умирает, что знаменует наступление в Старом Свете большого энергетического коллапса.

Ранее «Газпром» объявил о прекращении экспорта в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран платить за него в рублях. Гривач считает, что ситуации у государств абсолютно разные: поляки готовились к отказу от топлива из РФ, заполняя хранилища и строя СПГ-терминалы, болгары же ничего не делали и в итоге оказались с запасами газа буквально на несколько дней. Он объяснил решение Болгарии внешним влиянием.

В мире,Алексей Гривач,Фонд национальной энергобезопасности,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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