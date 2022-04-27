В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
38 минут назад

В Ливане прошла акция в поддержку России

Lenta.ru

Десятки машин приняли участие в автопробеге через город Баальбек на востоке Ливана, проведенном в поддержку России и специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В Ливане прошла акция в поддержку России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Акция прошла при поддержке местных властей, посольства России и «Русского дома» в Бейруте. После этого жители города собрались у здания муниципалитета Баальбека. Перед демонстрантами, среди которых были как ливанцы, так и представители российской диаспоры, выступили посол России в Ливане Александр Рудаков, а также глава союза муниципалитетов Баальбека Али Файад Яги и глава муниципалитета города Фуад Блок.

Глава российской дипмиссии отметил важность взаимной поддержки между Ливаном и Россией и напомнил, что Москва призывает к укреплению международной безопасности на основании международного права и взаимного уважения.

Ранее акцию в поддержку России устроили активисты патриотических движений в Белграде.

В мире,Александр Рудаков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители