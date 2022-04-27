В Ливане прошла акция в поддержку России

Десятки машин приняли участие в автопробеге через город Баальбек на востоке Ливана , проведенном в поддержку России и специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости .

Акция прошла при поддержке местных властей, посольства России и «Русского дома» в Бейруте. После этого жители города собрались у здания муниципалитета Баальбека. Перед демонстрантами, среди которых были как ливанцы, так и представители российской диаспоры, выступили посол России в Ливане Александр Рудаков, а также глава союза муниципалитетов Баальбека Али Файад Яги и глава муниципалитета города Фуад Блок.