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16 минут назад

Назначен новый мэр Херсона

Деловая газета "Взгляд"

Новым главой подконтрольного Вооруженным силам России Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец, сообщили в администрации города.

В подконтрольном ВС России Херсоне назначен новый мэр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новым руководителем Херсона стал Александр Кобец, прежний мэр [Игорь] Колыхаев сотрудничать не захотел. Областью будет руководить Владимир Сальдо», – цитирует сообщение администрации РИА «Новости».

Кобец – уроженец Херсона, он родился в 1959 году. Служил в КГБ до развала СССР, после продолжал службу в СБУ. Оттуда он ушел на пенсию в 2010 году.

Сальдо занимал должность мэра города с 2002 по 2012 год. Он проходил в Раду от Партии регионов, после этого был депутатом Херсона.

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Прежний мэр Игорь Колыхаев уволен, сообщили в военно-гражданской администрации Херсона.

При этом Херсонскую область возглавил экс-глава города Владимир Сальдо.

В мире,Игорь Колыхаев,Александр Кобец,СБУ,
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