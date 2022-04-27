В подконтрольном ВС России Херсоне назначен новый мэр

Новым главой подконтрольного Вооруженным силам России Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец, сообщили в администрации города.
«Новым руководителем Херсона стал Александр Кобец, прежний мэр [Игорь] Колыхаев сотрудничать не захотел. Областью будет руководить Владимир Сальдо», – цитирует сообщение администрации РИА «Новости».
Кобец – уроженец Херсона, он родился в 1959 году. Служил в КГБ до развала СССР, после продолжал службу в СБУ. Оттуда он ушел на пенсию в 2010 году.
Сальдо занимал должность мэра города с 2002 по 2012 год. Он проходил в Раду от Партии регионов, после этого был депутатом Херсона.
Прежний мэр Игорь Колыхаев уволен, сообщили в военно-гражданской администрации Херсона.
При этом Херсонскую область возглавил экс-глава города Владимир Сальдо.