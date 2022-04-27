В Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии сообщили, что решение конфликта в Приднестровье может быть достигнуто мирным путем, исключая военное вмешательство. Об этом пишет РИА «Новости».

«Урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения, исключая военные и другие силовые действия», — сказали в бюро, комментируя заявление советника президента Украины Владимира Зеленского о возможности захвата Украиной Приднестровья.

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Накануне в Приднестровье неизвестные обстреляли здание МГБ непризнанной республики, а утром 26 апреля произошли взрывы в региональном радиоцентре, который ретранслирует российские передачи, на военном объекте и аэродроме. После этого власти объявили «красный» уровень террористической опасности.

Украина может захватить Приднестровье, но после обращения Молдавии. Об этом заявил внештатный советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в ответ на вопрос о том, сможет ли Украина захватить Приднестровье, передает РИА «Новости».

«Справимся, если понадобится», — сказал Арестович и сделал характерный щелчок пальцами.

Он также добавил, что это территория суверенной Молдовы и такое могло бы произойти только после обращения молдавской стороны.

Кремль считает достаточно провокационными слова представителя Киева о возможном захвате украинскими силами Приднестровья. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Достаточно провокационно. Это все, что я могу сказать", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Вооруженные силы Украины в случае обращения Молдавии могут взять под контроль территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

В понедельник и вторник, по данным властей ПМР, на ее территории были совершены три террористических акта. Взорваны две антенны Приднестровского радиотелецентра в населенном пункте Маяк, из ручных гранатометов обстреляно здание министерства государственной безопасности, взрывы прогремели также на территории военного аэродрома в Тирасполе. О жертвах не сообщается.

Президент Молдавии Майя Санду возложила ответственность за теракты на "заинтересованные в дестабилизации силы" внутри Приднестровья. Со своей стороны лидер непризнанной республики Вадим Красносельский, ссылаясь на предварительные результаты расследования, заявил, что диверсии были произведены с территории Украины, и попросил у Киева содействия в расследовании.

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от непризнанного Приднестровья Олег Беляков опроверг данные о стрельбе в районе военных складов у села Колбасна в среду.

"Информация о стрельбе в районе складов в Колбасне поступила в штаб миротворцев и была проверена. Она не подтверждается. <…> Выстрелы были слышны с территории Украины ", - сказал Беляков корреспонденту ТАСС.

По его словам, имело место несколько одиночных выстрелов из стрелкового оружия, произведенных на территории Украины, граница с которой проходит в 2 км от складов. Ранее правительственное информационное агентство "Новости Приднестровья" сообщило в своем Telegram-канале о стрельбе, а также об отсутствии жертв.

Позже в МВД непризнанной республики сообщили, что стрельба из стрелкового оружия в районе военных складов велась с территории Украины.

"Утром 27 апреля в 8:45 (совпадает с мск) с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы", - информирует министерство в своем Telegram-канале.

"Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины", - уточняет ведомство.

На военных складах в районе села Колбасна хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Их охраняет Оперативная группа российских войск, которая также оказывает поддержку миротворческой операции на Днестре. Вывоз и утилизация боеприпасов были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений с Молдавией.

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) заявили, что исполнители терактов попали на записи видеокамер. Об этом сообщает ТАСС.

«Исполнители в том числе попали на камеры видеонаблюдения, и есть основания и четкие доказательства того, что они убыли на украинскую территорию, прибыли тоже оттуда», — сказал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства госбезопасности ПМР, затем прогремели взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны вышки в поселке Маяк, транслировавшие российское радио.

Президент Молдавии Майя Санду сказала, что за взрывами стоят противоборствующие силы внутри региона. Глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что к произошедшему могут быть причастны власти или граждане Украины. Он призвал Киев немедленно расследовать проникновение своих вооруженных групп в Приднестровье, если оно имело место.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что в непризнанной республике не планируется никаких референдумов. Он призвал не верить появляющимся информационным вбросам.

"Заявляю как руководитель страны: никаких референдумов в Приднестровской Молдавской Республике не планируется. Не реагируйте на вбросы мусора в информационное поле", - говорится в обращении Красносельского, размещенном в среду в его Telegram-канале.

Он призвал жителей Приднестровья и все мировое сообщество быть предельно внимательными и разборчивыми в отношении используемой информации. Красносельский добавил, что в последнее время соцсети и некоторые новостные ленты заполонили якобы официальные заявления от его имени, а также якобы правительственные распоряжения и постановления Верховного совета республики.

"Призывы бежать из страны, митинговать, проводить референдумы - вранье и провокация тех, кому совершенно безразлична судьба приднестровского народа", - подчеркнул он.

Глава Приднестровья отметил, что достоверная информация размещается на официальных сайтах органов госвласти, ее сообщают государственные СМИ республики.

Во вторник информацию о якобы готовящемся в регионе референдуме по вопросу интеграции в Европейский союз опровергли в правительстве республики.

«В случае переброски украинских сил к Приднестровью, тылы николаевской группировки сразу же оголятся. Затем удар ВС России в обход Николаева и дальше на Одессу будет просто неизбежен, что станет огромной проблемой для ВСУ», – считает блогер Юрий Подоляка. Ранее в офисе президента Украины заявили о готовности взять территорию республики под контроль.

«На самом деле у ВСУ на этом направлении все не так безоблачно. Дело в том, что Приднестровская Молдавская республика имеет довольно внушительные вооруженные силы. И по нынешним меркам, с учетом того гарнизона, который есть сегодня в Одесской области у Украины – это вполне боеспособные силы, которые могут надолго задержать ударную группу ВСУ», – полагает блогер Юрий Подоляка.

«Силы в ПМР насчитывают до четырех мотострелковых бригад. Они пока кадрированы. Чтобы их полностью развернуть – нужно время. Эти бригады изначально расположены вдоль всей территории страны и соответственно участки этой обороны приспособлены для круговой защиты как со стороны Украины, так и со стороны Молдавии. То есть по сути это четыре мощных узла обороны», – продолжил Подоляка.

«Тяжелого вооружения у них нет. Но есть танковый батальон, отдельный артиллерийский полк и два мотострелковых батальона, формально относящихся к российским ВС, то есть в целом – это несколько дивизионов тяжелой артиллерии. Это позволит вести активную оборону», – отметил эксперт.

«Чтобы сломить сопротивление этой группировки, нужно иметь превосходство не только в силах, но и в средствах. И вот с этим как раз у ВСУ все очень и очень плохо. На сегодняшний момент непосредственно на границе с Приднестровьем стоит две украинские бригады. Одна из них – условно механизированная, вторая – мотопехотная. То есть тяжелого вооружения у них тоже нет, особенно артиллерии», – заметил эксперт.

«В непосредственной близости, в Одесской области, также расположен маневровый кулак так называемого Южного оперативного командования, который может работать как на николаевском, так и на приднестровском направлении. Это одна механизированная бригада. Также можно привлечь на второстепенных направлениях одну из двух бригад территориальной обороны Одессы. Это все, чем они располагают», – добавил он.

«При этом в случае переброски украинских сил к Приднестровью, тылы николаевской группировки сразу же оголятся. Затем удар ВС России в обход Николаева и дальше на Одессу будет просто неизбежен. А других сил на этом направлении просто не замечено», – отметил эксперт.

«Украинские вооруженные силы могут реально представлять проблему для Приднестровья только в том случае, если Молдавия пойдет вместе с ними в атаку. Но особого желания Молдавии участвовать в этой войне не наблюдается», – продолжил блогер.

По мнению эксперта, в случае эскалации в Приднестровье, Москва может признать независимость республики по «донбасскому сценарию», что приведет к заключению договора о взаимопомощи и введению туда дополнительных войск. «Именно это сейчас сдерживает Кишинев от атак. А без Молдавии, чтобы там ни говорил Арестович, ВСУ не удастся задавить Приднестровье», – заключил Подоляка.

В среду советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья. «Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии из-за обострения в Приднестровье. Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно», – полагает Арестович.

При этом накануне в Молдавии на фоне инцидентов в Приднестровье состоялось заседание Высшего совета национальной безопасности, по итогам которого президент страны Майя Санду заявила, что за обстрелами непризнанной республики стоят «региональные силы, которые стремятся дестабилизировать ситуацию».

Ранее в среду МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с территории Украины в сторону складов боеприпасов в Колбасне. На складах хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран, их охраняет Оперативная группа российских войск.

Во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе прогремели взрывы. В республике заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности.

Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье. После этого завели уголовное дело. Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак.