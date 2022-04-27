США вышли в лидеры по закупке российского мороженого

Российский экспорт мороженого в 2021 побил очередной рекорд, увеличившись на 50% до 86 миллионов долларов. Основным покупателем стали США. Об этом сообщается на сайте «Агроэкспорта».

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Отмечается, что в физическом выражении объем поставок вырос на 26% и превысил 33 тысячи тонн. Также значительно расширился перечень стран-покупателей мороженого — с 34 до 45.

На первое место среди ведущих импортером вышли США. В 2021 году они купили 10,6 тонны (рост в 2,8 раза) мороженого на 29 миллионов долларов (в 3,1 раза).

Далее идут Казахстан (9,9 тысяч тонн) и Монголия (2,2 тысяч тонн). Также в топ-5 покупателей российского мороженого вошли Украина, Китай и Сенегал.

«В последние годы важными для нас рынками стали США и Канада, да и поставки на другие рынки за пределами постсоветского пространства в настоящее время могут быть осложнены. Поэтому компаниям потребуется время на диверсификацию географии», — отметил генеральный директор ООО «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.