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17 минут назад

"Трудные решения": Байден об обмене Рида на летчика Ярошенко

Вероника Полынина

Переговоры об обмене осужденного в России американца Тревора Рида на отбывающего заключение в США российского летчика Константина Ярошенко потребовали сложных решений. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РИА «Новости».

«Переговоры, которые позволили нам вернуть Тревора домой, потребовали трудных решений, которые дались мне нелегко», - говорится в распространенном в среду заявлении американского лидера.

По словам Байдена, обмен Тревора Рида отражает приоритеты его администрации, которые касаются «возвращения домой американцев, взятых в заложники и незаконно удерживаемых в неволе за границей».

Байден отметил, что лично сообщил родителям Рида о скором возвращении их сына домой. Он также пообещал «не останавливаться», пока в США не вернутся Пол Уилан и другие осужденные в иностранных государствах американцы.

Появились подробности обмена гражданина США на летчика Ярошенко

27 апреля МИД России сообщил об обмене осужденного в 2019 году в России за нападение на полицейских гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы за попытку транспортировки крупной партии кокаина. Рид уже вылетел в США из аэропорта Внуково. Жена Ярошенко в свою очередь рассказала, что тот летит в Москву из Турции.

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