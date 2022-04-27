Российские рыбаки с застрявшего в Мавритании судна попросили о помощи

Более 20 российских рыбаков с застрявшего в Мавритании из-за проблем с судовладельцем судна Archimedes обратились в консульство РФ с просьбой об оказании помощи в репатриации на родину. Вопрос будет решаться через Анголу, поскольку судно ходит под флагом этой страны, сообщила ТАСС в среду председатель калининградского отделения Российского профсоюза моряков (РПСМ) Людмила Измалкова.

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"С просьбой о помощи с возвращением на родину обратились 23 из 27 российских рыбаков, находящихся на судне. Еще четверо решили оставаться на борту до решения вопросов с судовладельцем. Документы обратившихся за помощью отправлены в Москву, российский МИД обратится к Аногле для оказания помощи в репатриации рыбаков, поскольку судно ходит под флагом Анголы", - сказала Измалкова.

Вопрос может быть решен после завершения майских праздников, добавила собеседница агентства. Судно стоит на рейде в бухте близ города Нуадибу. На борту остаются 46 человек, в том числе 27 россиян, а также граждане Белоруссии, Литвы и Украины. Четыре члена экипажа ранее покинули корабль - чтобы вернуться домой, деньги на билеты для них собрали родственники.

Экипаж Archimedes набирали различные крюинговые компании. Калининградские рыбаки, по данным профсоюза, начали работу на судне в декабре 2021 - январе 2022 года, проработали на нем три месяца, когда оказалось, что у судовладельца закончилась лицензия на вылов рыбы. После этого появилась информация о том, что владелец судна сменился. При этом часть экипажа заключила контракты с одним владельцем судна, а часть - с другим.