«Неудачник грандиозного масштаба»: в Британии назвали трагедию Зеленского

«Трагедия Зеленского в том, что он так и не стал в конечном итоге самостоятельным государственным деятелем. И лесть, которая сейчас достается ему, на мой взгляд, в корне неверная. Зеленский не является серьезным государственным деятелем. Он неудачник самого грандиозного масштаба», - констатировал политолог.