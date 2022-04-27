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1 час назад

«Неудачник грандиозного масштаба»: в Британии назвали трагедию Зеленского

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский так и не стал самостоятельным политиком и не смог добиться мира в стране. Такое мнение в интервью The Grayzone высказал британский политолог Ричард Саква.

«Неудачник грандиозного масштаба»: в Британии назвали трагедию Зеленского
Фото: ReutersReuters

Эксперт напомнил, что Зеленский получил больше 70% голосов избирателей на президентских выборах, обещая добиться мира на Украине, и в первый год своего правления предпринимал определенные шаги в этом направлении.

«Трагедия Зеленского в том, что он так и не стал в конечном итоге самостоятельным государственным деятелем. И лесть, которая сейчас достается ему, на мой взгляд, в корне неверная. Зеленский не является серьезным государственным деятелем. Он неудачник самого грандиозного масштаба», - констатировал политолог.

По мнению эксперта, Зеленский вполне способен был предотвратить нынешний кризис, если бы у него были «проблески серьезной государственной мудрости, лидерские качества».

«Ему нужно было произнести всего пять слов о том, чего, как он знал, не произойдет в обозримом будущем: "Украина не присоединится к НАТО"», - заявил Ричард Саква.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,
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