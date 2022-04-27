Обзор иноСМИ: великий мировой кризис и мрачное будущее НАТО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Украина перевернула сельское хозяйство и энергетику Европы»

Украинский кризис поставил под вопрос всю стратегию устойчивости сельского хозяйства Европы, пишет The National Interest. В ответ на перебои с поставками продовольствия Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая парламентская группа в Европарламенте, потребовала отменить стратегию «От фермы к столу».

Эта стратегия Еврокомиссии направлена на сокращение использования пестицидов на 50 процентов, отведение 25 процентов сельскохозяйственных земель под органическое земледелие и сокращение использования удобрений на 20 процентов. Исследование Министерства сельского хозяйства США показало, что цены на сельхозпродукцию вырастут на 20–53 процентов, если эта стратегия будет реализована, и такие прогнозы вызывают все большую обеспокоенность среди членов ЕС. По их мнению, если новая продовольственная система так уязвима перед геополитическими потрясениями, это может создать долгосрочную проблему для сельскохозяйственной безопасности Европы.

«Мрачное будущее НАТО»

Замминистра обороны в администрации Джорджа Буша-старшего Джед Баббин в своей колонке для The American Spectator заявил, что НАТО столкнулась с таким количеством проблем, что существование альянса в качестве эффективного средства сдерживания России «почти подошло к концу». Он отметил, что многие страны-члены НАТО являются «политически проблематичными», в первую очередь - Турция, которая раньше защищала восточный фланг альянса.

Проблема, по мнению Баббина, в ее президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, который отвернулся от западных ценностей и более тесно связан с Россией, чем с США. Кроме того, большинство членов НАТО отказываются вкладывать средства в собственную оборону, а некоторые - вроде Франции президента Эммануэля Макрона - сопротивляются сотрудничеству с НАТО, поскольку считают, что Евросоюз должен иметь собственные силы обороны. ЕС, конечно, никогда не создаст такие силы, потому что он не считает самооборону выгодной, пока США оплачивают счета, отметил Баббин.

«Кризис, который положит конец всем кризисам»

Плачевное состояние мировой экономики связано не только с Россией и украинским кризисом, пишет Энтони Роули в своем материале для South China Morning Post. По его мнению, мир слишком долго пытался замаскировать системные трещины, пока один кризис перерастал в другой, «сея семена сегодняшней долговой горы, растущей инфляции и многого другого».

Если не устранить основные причины, конфликт на Украине может «подтолкнуть нас к кризису, который положит конец всем кризисам», предупредил Роули. Он отметил, что более 40 лет освещает глобальную экономику, но еще никогда не видел, чтобы у нее было столько проблем. В США и некоторых европейских странах инфляция достигла самого высокого уровня за 40 лет, а цены на энергоносители устремились ввысь еще до украинского кризиса. Общемировой объем долгов растет самыми высокими темпами за всю историю. Роули отметил, что причина этих проблем кроется в кризисе ипотечного кредитования и финансовых крайностях, на которые шли власти разных стран.

Дефицит пальмового масла взвинтит цены на продукты

На этой неделе Индонезия начнет ограничивать экспорт пальмового масла, что может усугубить глобальный продовольственный кризис и привести к росту цен на сотни потребительских товаров, сообщает CNN. Индонезия является крупнейшим в мире производителем пальмового масла, поэтому сразу после объявления об ограничениях фьючерсы на сырое пальмовое масло подскочили почти на семь процентов.

Затем стало известно, что правительство освободит сырое пальмовое масло от ограничений, они коснутся пальмового олеина, переработанного продукта, который используется для приготовления растительного масла и, по оценкам аналитиков, составляет от 40 до 50 процентов индонезийского экспорта. По оценкам WWF, пальмовое масло встречается почти в 50 процентах всех продуктов, которые можно найти в супермаркете. Джеймс Фрай, председатель консалтинговой компании LMC International, предупредил, что в ближайшее время начнут расти цены на растительное масло, лапшу быстрого приготовления, снэки, выпечку и маргарин.

«Нулевая терпимость к ковиду не сработала»

С середины марта более 70 китайских городов, на долю которых приходится 40 процентов национального производства, приняли жесткие меры по борьбе с ковидом. Экономисты обеспокоены последствиями этого не только для китайской экономики, но и для мировой торговли и уже перегруженных цепочек поставок; при этом политика нулевой терпимости к коронавирусу не работает, заявил Роберт Махони в своем материале для CNN.