В Белоруссии начнут казнить за покушение на терроризм

Депутаты Палаты представителей Белоруссии одобрили во втором, решающем чтении, поправки к Уголовному кодексу, устанавливающие наказание в виде смертной казни за подготовку к терактам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно тексту инициативы, такая мера должна оказать «сдерживающее воздействие на деструктивные элементы» и не допустить «попыток раскачать политическую ситуацию».

«Деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей», — приводит пресс-служба слова спикера палаты Владимира Андрейченко.

Казнить за покушение на теракты начтут после утверждения поправок Советом республики и главой государства.