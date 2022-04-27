В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
32 минуты назад

В Белоруссии начнут казнить за покушение на терроризм

Lenta.ruиещё 1

Депутаты Палаты представителей Белоруссии одобрили во втором, решающем чтении, поправки к Уголовному кодексу, устанавливающие наказание в виде смертной казни за подготовку к терактам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.

В Белоруссии начнут казнить за покушение на терроризм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту инициативы, такая мера должна оказать «сдерживающее воздействие на деструктивные элементы» и не допустить «попыток раскачать политическую ситуацию».

«Деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей», — приводит пресс-служба слова спикера палаты Владимира Андрейченко.

Казнить за покушение на теракты начтут после утверждения поправок Советом республики и главой государства.

Белоруссия остается последней страной в Европе, где существует наказание в виде смертной казни, и на него не наложен мораторий. Осенью 2021 года президент республики Александр Лукашенко пообещал вынести вопрос об отмене такой формы наказания на референдум, в том числе из-за «христианских ценностей». Позже работа в этом направлении остановилась.

В мире,Владимир Андрейченко,Александр Лукашенко,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители