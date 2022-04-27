На Овечкина на церемонии в НХЛ упал его портрет: видео

На хоккеиста Александра Овечкина упал портрет с его изображением. Инцидент произошел во время церемонии чествования спортсмена в НХЛ по случаю его попадания в тройку лучших снайперов американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз». Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала Daily Storm.

На кадрах видно, как стоящая на мольберте картина падает на российского хоккеиста в тот момент, когда перечисляются его достижения. На портрете Овечкин изображен на фоне других известных игроков — Фила Эспозито, Марселя Дионна, Бретта Халла и Яромира Ягра, отмечает канал.