Британия захотела сделать НАТО «глобальным»

У НАТО должно быть «глобальное видение» и готовность отвечать на глобальные угрозы, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

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Трасс считает, что «требуется глобальное НАТО». При этом, как уточнила министр, она «не имеет в виду, что нужно расширить членство на страны из других регионов». Трасс объявила «политику открытых дверей» НАТО «неприкосновенной», передает ТАСС.

«Мы также отвергаем ложный выбор между Евроатлантической и Индо-Тихоокеанской безопасностью. В современном мире мы нуждаемся в обеих», – заявила она, подчеркнув важность работы с Японией и Австралией. По ее словам, это позволит гарантировать что Тихоокеанский регион будет защищен, а у демократических стран наподобие Тайваня «будет возможность защитить себя».

Трасс считает, что «время для осторожности прошло». «Мы обязаны гарантировать, что наряду с Украиной у западных Балкан и таких стран, как Молдавия и Грузия, будет запас прочности и возможности сохранить свой суверенитет и свободу», – сказала она, призвав продолжать и нарастить поставки вооружения на Украину.