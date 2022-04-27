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16 минут назад

Япония приостановила безвизовые обмены с Россией

Алиса Селезнёва

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно объявил о принятом решении «на обозримое время» отложить безвизовые обмены с Россией по посещению японскими гражданами Курильских островов. Об этом пишет РИА Новости.

Япония приостановила безвизовые обмены с Россией
Фото: ReutersReuters

В марте Министерство иностранных дел России в качестве ответной меры на введенные Японией санкции объявило о выходе из диалога с Токио по мирному договору и прекращении безвизовых поездок японских граждан на Курильские острова. В Японии назвали это решение «прискорбным и абсолютно неприемлемым».

Генеральный секретарь правительства Японии сегодня выразил сочувствие бывшим жителям островов, заявив, что «в связи с положением на Украине нынешняя ситуация не располагает к проведению согласований с Россией» по вопросу безвизовых поездок.

«Правительство и организации относительно обменов с четырьмя северными островами на этот год в текущей ситуации вынужденно приняли решение отложить их на обозримое время», - пояснил Мацуно.

Он также возложил ответственность за обострение ситуации на российскую сторону, объяснив происходящее действиями России на Украине.

«Несмотря на это Россия пытается переложить ответственность на Японию, что является неприемлемым», - заметил Мацуно.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа остается вопрос Курильских островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом Россия исходит из того, что Курильские острова являются неотъемлемой частью российской территории.

В мире,МИД России,
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