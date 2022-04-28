Сенатор США Пол: Байден вынудил Путина начать спецоперацию

«Можно было высказать свою позицию до начала российской спецоперации, а не агитировать за то, чего Москва абсолютно не приемлет и называет красной линией, о чем нам доподлинно известно», — приводит слова Рэнда Пола газета Daily Mail. Он уточнил, что Россия назвала красной линией вступление Украины в НАТО, однако США продолжили агитировать за ее вступление в альянс.