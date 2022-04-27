Пентагон организовал в ЕС центр по контролю за вооружением Украины

Пентагон организовал на базе Европейского командования Вооруженных сил США в немецком Штутгарте центр по контролю за поставками военной помощи Украине. Об этом телеканалу CNN сообщил высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, передает ТАСС.

Фото: Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

По его словам, задачами такой структуры являются координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран. В число сотрудников Контрольного центра Европейского командования по Украине наряду с американскими военными также входят представители не менее 15 государств, предоставляющих поддержку Киеву.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что западные страны стали поставлять Киеву то оружие, которое ему было нужно. До этого президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму $800 млн. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".