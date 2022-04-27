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6 минут назад

Зеленский заявил, что Украина хочет получить место в совете управляющих МАГАТЭ

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киеву должен быть представлен в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом он заявил во вторник по итогам встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Зеленский: Украина хочет получить место в совете управляющих МАГАТЭ
Фото: ТАССТАСС

"Мы также должны совместно решать ряд критических вопросов, которые обсуждали сегодня. Это вопрос о лишении России непропорционального представительства в МАГАТЭ. Убежден, что наше государство имеет право быть представленным в Совете управляющих МАГАТЭ", - приводит его слова пресс-служба.

Зеленский также заявил о желании получить компенсации за якобы нанесенный ущерб украинским ядерным объектам и рассмотреть вопрос о введении миротворцев на Запорожскую АЭС.

Глава МАГАТЭ со своей стороны отметил важность дальнейшего сотрудничества. "Моя задача, среди прочего, состоит в том, чтобы обеспечить то, что ядерные электростанции страны, которые важны в мире с точки зрения поставки электроэнергии, не окажутся под угрозой. Именно поэтому МАГАТЭ находится на Украине и будет продолжать свою работу. Сегодня мы согласились, что будем оказывать помощь и проводить специальную работу по восстановлению возможностей инфраструктуры, которая получила повреждения", - сказал Гросси.

В мире,Владимир Зеленский,МАГАТЭ,
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