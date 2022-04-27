США понизили рейтинг безопасности полетов для России

Посольство США в Москве сообщило, что Федеральное авиационное управление страны понизило рейтинг безопасности полетов для России, которая якобы не соблюдает стандарты Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

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Американское ведомство ограничило «любое расширение услуг или партнерских отношений». По версии США, такой шаг сделан в связи с «несоблюдением» Федеральным агентством воздушного транспорта России «стандартов безопасности» ИКАО, передает РИА «Новости».

Федеральное авиационное управление дает оценку органам гражданской авиации тех государств, авиакомпании которых подали заявки или уже выполняют полеты в США, а также участвуют в соглашениях о совместном использовании кодов с авиакомпаниями-партнерами из США.

Указывается, что авиакомпаниям из государств, включенных в «Категорию 2», запрещено «выполнять новые рейсы в США, кроме уже имеющихся». Кроме того, им нельзя «использовать код американских авиакомпаний». В посольстве уточнили, что сейчас «ни одна авиакомпания не совершает регулярных рейсов» между Россией и США.