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27 минут назад

США понизили рейтинг безопасности полетов для России

Деловая газета "Взгляд"

Посольство США в Москве сообщило, что Федеральное авиационное управление страны понизило рейтинг безопасности полетов для России, которая якобы не соблюдает стандарты Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

США понизили рейтинг безопасности полетов для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американское ведомство ограничило «любое расширение услуг или партнерских отношений». По версии США, такой шаг сделан в связи с «несоблюдением» Федеральным агентством воздушного транспорта России «стандартов безопасности» ИКАО, передает РИА «Новости».

Федеральное авиационное управление дает оценку органам гражданской авиации тех государств, авиакомпании которых подали заявки или уже выполняют полеты в США, а также участвуют в соглашениях о совместном использовании кодов с авиакомпаниями-партнерами из США.

Указывается, что авиакомпаниям из государств, включенных в «Категорию 2», запрещено «выполнять новые рейсы в США, кроме уже имеющихся». Кроме того, им нельзя «использовать код американских авиакомпаний». В посольстве уточнили, что сейчас «ни одна авиакомпания не совершает регулярных рейсов» между Россией и США.

Напомним, ЕС и США ввели беспрецедентные санкции против России в сфере авиаперевозок. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе, «по сути, обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов. «Кроме того, для наших самолетов было закрыто и воздушное пространство европейских стран», – сказал он.

В мире,Владимир Путин,Росавиация,ЕС,
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