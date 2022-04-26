В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
54 минуты назад

Оливер Стоун раскрыл цель США на Украине

Никита Бородкин

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что Украина — стратегически важная страна для США, которая нужна Вашингтону для противостояния с Россией. Как сообщает El Diario, кинодеятель отметил, что Соединенные Штаты всегда влезали во внутренние дела других государств для своих нужд.

Оливер Стоун раскрыл цель США на Украине
Фото: ReutersReuters

«Смена режимов — это то, что у нас очень хорошо получается. Мы это сделали в 2014 году на Украине, это был госпереворот, в результате которого демократически избранный президент был свергнут», — заявил он.

Действия новых прозападных властей Украины привели к преследованию русскоязычного населения, а затем к полноценному геноциду в Донбассе. В результате США «получили то, чего хотели» — столкновение с Россией, подчеркнул Стоун.

Напомним, что 24 февраля РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В мире,Оливер Стоун,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители