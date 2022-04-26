Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что Украина — стратегически важная страна для США, которая нужна Вашингтону для противостояния с Россией. Как сообщает El Diario, кинодеятель отметил, что Соединенные Штаты всегда влезали во внутренние дела других государств для своих нужд.
«Смена режимов — это то, что у нас очень хорошо получается. Мы это сделали в 2014 году на Украине, это был госпереворот, в результате которого демократически избранный президент был свергнут», — заявил он.
Действия новых прозападных властей Украины привели к преследованию русскоязычного населения, а затем к полноценному геноциду в Донбассе. В результате США «получили то, чего хотели» — столкновение с Россией, подчеркнул Стоун.
Напомним, что 24 февраля РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».