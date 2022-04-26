США решили согласиться с нейтральным статусом Украины

США готовы принять возможное мирное соглашение между Украиной и Россией, в результате которого Украина станет нейтральной страной. Как сообщает ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.

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«Наша цель — гарантировать, что у них (украинцев — прим. ред.) есть возможность укрепить позиции за столом переговоров, который в конечном счете появится», — сказал глава внешнеполитического ведомства, комментируя переговоры России и Украины.

Напомним, что 24 февраля РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как рассказывал помощник глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, между сторонами в числе прочих вопросов обсуждались нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Он отметил, что это одна из проблем, решение которой Москва добивается с 2014 года.