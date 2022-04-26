В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
20 минут назад

США решили согласиться с нейтральным статусом Украины

Никита Бородкин

США готовы принять возможное мирное соглашение между Украиной и Россией, в результате которого Украина станет нейтральной страной. Как сообщает ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.

США решили согласиться с нейтральным статусом Украины
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License

«Наша цель — гарантировать, что у них (украинцев — прим. ред.) есть возможность укрепить позиции за столом переговоров, который в конечном счете появится», — сказал глава внешнеполитического ведомства, комментируя переговоры России и Украины.

Напомним, что 24 февраля РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

На Украине заявили о переводе оружия на стандарты НАТО

Как рассказывал помощник глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, между сторонами в числе прочих вопросов обсуждались нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Он отметил, что это одна из проблем, решение которой Москва добивается с 2014 года.

При этом ранее, 25 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Киев отклонился от целого ряда предложений по проекту договора с Москвой.

В мире,Энтони Блинкен,Владимир Мединский,Сергей Лавров,Владимир Путин,НАТО,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители