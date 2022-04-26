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16 минут назад

Санду назвала виновников терактов в Приднестровье

Мария Иванова

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что за терактами в Приднестровье стоят «противоборствующие силы» внутри региона. Об этом сообщает KP.md

Такое заявление Санду сделала по итогам совещания Совета безопасности.

«То, что происходит в приднестровском регионе, означает эскалацию. Следим за ситуацией внимательно и осторожно. Наш анализ показывает, что между несколькими силами в регионе существуют противоречия. Подчеркну: Кишинев настаивает на мирном урегулировании конфликта», - сказала она.

Санду заявила, что Молдавия повысит уровень готовности, усилит охрану государственных учреждений и общественного порядка.

Она подчеркнула, что Кишинев «не планирует никакой блокады Приднестровья» и стремится к диалогу и дипломатическим решениям.

«Призываем к тому, чтобы общество было едино, а также в связи с напряженной обстановкой настаиваем на мирном решении приднестровского вопроса», - сказала президент.

25 апреля здание Министерства госбезопасности Приднестровья обстреляли из ручного гранатомета. Пострадавших не было, на верхних этажах здания выбило окно и произошло несколько взрывов. Депутат местного парламента Андрей Сафонов назвал это попыткой «посеять панику и страх» и оказать давление на Приднестровье.

Кремль прокомментировал ситуацию в Приднестровье

Утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья произошли два взрыва на территории радиотелецентра. В МВД заявили, что взрывами были выведены из строя две самые мощные антенны, которые ретранслировали российское радио.

В Совбезе Приднестровья заявили, что был и третий теракт - в воинской части в Парканах.

Совбез установил в республике «красный» уровень террористической опасности.

В мире,Видео,Андрей Сафонов,
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