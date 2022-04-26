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25 минут назад

Трамп рассказал об угрозах Путину

Lenta.ru

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул на то, что ранее угрожал российскому президенту Владимиру Путину нанести ядерный удар по России. В этом бывший американский лидер признался в интервью Пирсу Моргану, его фрагмент публикует Independent.

Трамп рассказал об угрозах Путину
Фото: ReutersReuters

Трамп указал, что, будь он все еще у власти, он бы смог предотвратить начало специальной военной операции России на Украине. Экс-президент во время своего срока на посту главы государства предупреждал Путина, что Москва столкнется с серьезными последствиями при эскалации на Украине.

«Я сказал ему, каким будет наш ответ, и он сказал: "Серьезно?" И я сказал: "Серьезно". Я угрожал ему так, как ему никогда раньше не угрожали», — заявил Трамп.

Он вспомнил, что Путин часто упоминал использование ядерного оружия. На вопрос журналиста, угрожал ли сам Трамп российскому президенту именно ядерным ударом, политик ответил «Не хочу говорить».

Ранее Трамп призывал Россию и Украину к решению конфликта путем переговоров. Он также назвал текущую ситуацию на Украине геноцидом. Похожее заявление делал и действующий американский президент Джо Байден.

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