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58 минут назад

Что запрещено в Северной Корее

Мария Иванова

Лидер КНДР Ким Чен Ын 26 апреля заявил, что страна продолжит укреплять свои ядерные силы. По его словам, Северная Корея предпримет меры, чтобы быть готовой задействовать сдерживающую силу ядерного оружия в любой момент, передает РИА Новости.

Что запрещено в Северной Корее
Фото: ReutersReuters

КНДР известна как закрытое государство со строгими законами. Многие запреты, которые существуют там, могут показаться странными для жителей других стран. Рассказываем о нескольких правилах, действующих в Северной Корее и вызывающих недоумение.

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Нельзя ездить за границу

Гражданам КНДР запрещено покидать страну без особого разрешения. Информация о том, что происходит в республике, поступает от беженцев и невозвращенцев. На основании этих сведений международные организации делают вывод о ситуации в республике.

В качестве исключения из правила северокорейским жителям позволено ездить в соседний Китай как туристам.

Нельзя критиковать режим

По данным беженцев и правозащитников, в Северной Корее отсутствует свобода слова. Граждане, которые критикуют политических курс властей, подвергаются аресту. Как утверждает телеканал CNN, здесь отсутствуют неправительственные новостные агентства, телевидение и радио.

Нельзя смотреть иностранные телепередачи

Северокорейским гражданам нельзя менять настройки своих телевизоров, чтобы они не могли смотреть программы зарубежных телеканалов. Тем, кто нарушит это правило, может быть назначено наказание вплоть до смертной казни.

Запрещена миссионерская деятельность

По данным корееведа Андрея Ланькова, в КНДР наложен запрет на создание не связанных с правительством религиозных организаций. Буддисты, католики и протестанты там относятся к так называемому враждебному слою населения. Миссионерство расценивается как шпионская деятельность.

Нельзя свободно передвигаться по стране

Выезжать нельзя не только за границу, но и в другие регионы или населенные пункты. Так, по сообщению Ланькова, право проживания в Пхеньяне, где продовольственная ситуация лучше, чем в других местах, считается привилегией. Жители столицы могут быть высланы оттуда по решению властей.

Нельзя сидеть в интернете

В Северной Корее нет доступа в интернет для широкого круга лиц. Пользоваться всемирной Сетью в особом порядке могут сотрудники ряда организаций, получающих для этого официальное разрешение. Среди них МИД, партийные руководители, пропагандисты северо-корейской коммунистической идеологии Чучхе, научные предприятия и компании-экспортеры.

Сотовая связь в течение нескольких лет тоже была запрещена большинству жителей. В марте 2009 года власти сняли эти ограничения. В республике начал работать собственный оператор мобильной связи.

В мире,Андрей Ланьков,Чен Ким,
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