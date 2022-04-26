СМИ: Зеленский поставил Вашингтон в неловкое положение

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Вашингтон в неловкое положение, сообщив на пресс-конференции о визите в страну министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает телеканал NBC.

24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Киев и провели переговоры с украинским руководством. По итогам встречи Блинкен заявил, что США будут оказывать Украине помощь, направленную на усиление страны «как на поле боя, так и за столом переговоров».

Визит Блинкена и Остина в Киев проходил в обстановке строжайшей секретности и не был объявлен заранее из-за требований безопасности, отмечает NBC.

Так, американские высокопоставленные лица прибыли в Польшу на разных самолетах, а правительство США отказывалось подтвердить их поездку на Украину, пока Блинкен и Остин «благополучно не покинули страну».

«Даже после того, как накануне Зеленский объявил об их приезде. Разоблачение Зеленского во время субботней пресс-конференции застало Вашингтон врасплох», - отметили источники издания.