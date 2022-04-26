Раскрыта масштабная ложь Киева о «нарушениях» минских соглашений

Разведчики Украины готовили для руководства страны доклады, которые, в том числе направлялись миссии ОБСЕ, сообщает РИА Новости.

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В них говорилось о «нарушениях» ДНР и ЛНР минских соглашений со ссылкой на несуществующие видеоролики в YouTube, свидетельствуют переданные российским силовикам от источников в украинских спецслужбах документы с грифом «Секретно».

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«Сфабрикованные документы использовались затем для дискредитации республик Донбасса в глазах Запада, для обоснования украинских докладов мониторинговой миссии ОБСЕ», — сообщил сотрудник российских силовых структур.

Согласно письмам из электронного документооборота украинских спецслужб, начальник второго управления пятого департамента Службы внешней разведки Украины полковник В.Вощан 6 марта 2015 года направил руководителям находящихся в его ведении региональных подразделений распоряжение.

«В соответствии с указанием и.о. главы СВР Украины (регистр. №990 т/п от 28.02.15 г.) в контексте письма секретаря СНБО Украины А. Турчинова по поводу выполнения решений заседания военного кабинета СНБО Украины от 26 февраля 2015 года, прошу нацелить официальные и оперативные возможности вашего подразделения на получение документально подтвержденной информации о нарушении сепаратистами т.н. "ДНР" и "ЛНР" минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения, в том числе артиллерии», — следует из документа.

Спустя неделю в те же территориальные подразделения СВРУ дополнительное письмо отправил директор всего пятого департамента И.Глова, который требовал безотлагательного оперативного информирования «о нарушениях российско-террористическими группировками минских договоренностей» для передачи этих данных украинской группе в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и миссии ОБСЕ. Глова требовал от подразделений «информацию присылать немедленно, особое внимание уделить документально подтвержденным фактам».

В ответ на эти два письма замначальника 16-го отдела пятого департамента СВРУ, дислоцированного в Херсоне и Николаеве, полковник А.В.Дегтярев 17 марта 2015 года отправил депешу, в которой рассказывает о задействовании «официальных и оперативных возможностей подразделения (агент "Логвиненко" (ОС №н-21883), доверенное лицо "Шама" (ОС №н-10888) на получение документального подтвержденной информации о нарушении сепаратистами на востоке Украины минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения, в т.ч. артиллерии». При этом, как пишет Дегтярев, никакой «оперативно-весомой» информации получено не было.