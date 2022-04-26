Британия объявила о новых санкциях против России

Стало известно о введении очередного пакета ограничительных мер в отношении России, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на министерство внешней торговли Великобритании.

На это раз ограничительные меры коснутся экспорта некоторых групп товаров и технологий в РФ. Так, под запрет на экспорт попадут товары и технологии, которые Москва теоретически сможет использовать против Киева.

«Британия объявляет о запрете на экспорт продукции и технологий, которые могут использоваться Россией для угнетения героического народа Украины», — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения.

Напомним, власти США не обсуждают с Россией возможность снятия введённых ранее ограничений. Как заявил зампомощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, этот диалог не может иметь место без участия Украины. По его словам, такие разговоры в настоящее время являются преждевременными.