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44 минуты назад

Во Львове возобновило работу чешское генконсульство

Газета.Ru

Во Львове возобновило работу чешское генеральное консульство, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter министерства иностранных дел Чехии.

Во Львове возобновило работу чешское генконсульство
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Точно через два месяца после эвакуации мы вновь открыли генеральное консульство во Львове", - указано в сообщении.

Пока что консульство будет работать не в полном объеме, большая часть услуг предоставлять не будет.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о выдвижении кандидатуры Бриджит Бринк на должность американского посла на Украине. В настоящее время американское диппредставительство в Киеве закрыто. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, посольство в Киеве возобновит работу в течение пары недель. Должность посла США в Киеве остается вакантной начиная с мая 2019 года, когда занимавшая его Мари Йованович была отозвана в Вашингтон по требованию Дональда Трампа, который в том время был президентом США.

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