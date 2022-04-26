Во Львове возобновило работу чешское генконсульство

Пока что консульство будет работать не в полном объеме, большая часть услуг предоставлять не будет.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о выдвижении кандидатуры Бриджит Бринк на должность американского посла на Украине. В настоящее время американское диппредставительство в Киеве закрыто. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, посольство в Киеве возобновит работу в течение пары недель. Должность посла США в Киеве остается вакантной начиная с мая 2019 года, когда занимавшая его Мари Йованович была отозвана в Вашингтон по требованию Дональда Трампа, который в том время был президентом США.